ثنائية ولفرهامبتون تقرب يونايتد من الأبطال

المناطق_رويترز

فاز فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، 2-0 على نظيره ولفرهامبتون في المواجهة التي جمعتهما، السبت، لحساب الجولة الـ36 من الدوري، ليعزز فريق الشياطين الحمر موقعه في المربع الذهبي ويقترب من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأحرز أنتوني مارسيال هدف التقدم ليونايتد عند الدقيقة 32، وأضاف البديل أليخاندرو جارناتشو الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع مستفيدا من هجمة مرتدة.

وأصبح رصيد يونايتد 66 نقطة من 35 مباراة في المركز الرابع، وبفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد ثالث الترتيب، ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 62 نقطة، وتجمد رصيد ولفرهامبتون عند 40 نقطة ويحتل المركز 13.