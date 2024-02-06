ثوران بركان في جزيرة جاوة الإندونيسية

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ثار بركان “سيميرو” البالغ ارتفاعه نحو 3700 متر، والواقع في جزيرة جاوة التي يقطنها 145 مليون نسمة، مجددًا اليوم.

وأعلنت السلطات الإندونيسية، أن جبل سيميرو، الواقع في مقاطعتي مالانج ولوماجانج في جزيرة جاوة الشرقية، قذف الرماد البركاني على بعد حوالي كيلومترًا واحدًا فوق ذروته صباح اليوم.

فيما ذكر الضابط في مركز مراقبة جبل سيميرو غفرون علوي، أن أعلى بركان في جزيرة جاوة نفث رمادا بركانيا، وتم تسجيل الثوران على جهاز قياس الزلازل بقوة قصوى تبلغ 23 ملم ومدته 120 ثانية.

ورفع مركز إندونيسيا لعلم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية التحذير للسكان القريبين من نطاق البركان من القيام بأي أنشطة داخل دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات، من قمة جبل سيميرو، لأنها عرضة للحجارة البركانية المتوهجة.