ثوران بركان يرفع درجات الحرارة في العالم

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قدر علماء جامعة أكسفورد التغيرات المحتملة في درجات الحرارة في العالم بسبب ثوران بركان تونغا.

وتشير مجلة Nature Climate Change إلى أن الخبراء يعتقدون أن تأثير البركان سيكون كبيرا، بحيث سيرفع مؤقتا متوسط درجات الحرارة في العالم بمقدار 1.5 درجة مئوية، أعلى من الحد المعتمد في اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015. وأن ما يشير إلى هذا هي نماذج النقل الإشعاعي التي استخدمت في تقدير تأثير بخار الماء المنبعث إلى الغلاف الجوي في درجات الحرارة في العالم.

وقد اكتشف علماء المناخ تأثير احترار مقداره 0.12 واط لكل متر مربع بعد ثوران البركان بوقت قصير. وبعد ذلك استخدموا بيانات من نماذج نقل الإشعاع على أنها قياسية للنماذج المناخية، بهدف تقدير احتمال ارتفاع متوسط درجة الحرارة في العالم خلال عشرة أعوام بعد ثوران البركان.

ودرس الباحثون سيناريوهين: انبعاثات كربونبة منخفضة ومعتدلة. واتضح لهم أنه في كلتا الحالتين سيرتفع متوسط درجات الحرارة في العالم بمقدار 1.5 درجة مئوية، حيث أظهر الأول أن هذا الاحتمال وارد بنسبة 50-57%، والثاني بنسبة 60-67%.