ثورة الذكاء الاصطناعي.. “ميتافيرس” تغير العالم وتنشئ سوق عمل جديدة

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تلعب التكنولوجيا دورًا كبيرًا في الحياة البشرية، وظهر ذلك في فترة الإغلاق الاقتصادي الأخيرة بسبب جائحة كورونا، فضلًا عن الصراعات التي يعيشها العالم الآن.

وأصبح التطور التكنولوجي في العالم من السوشيال ميديا إلى الميتافيرس الشغل الشاغل لكل من يهتم بذلك المجال، الذي يتطور بصورة غير مسبوقة.

قال أشرف صلاح الدين، مستشار التحول الرقمي، لـ”القاهرة الإخبارية”، إن التطور التكنولوجي الذي يحدث في العالم الآن أمر طبيعي، نتيجة للأحداث المتسارعة أخيرًا من أزمة “كوفيد”، مرورًا بالأزمات الاقتصادية الحالية بسبب الصراعات السياسية.

ورأى “صلاح الدين” أن هناك تطبيقات تكنولوجية تتطور وتساعد في العملية الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية، وهناك أخرى اختفت من المشهد تمامًا، وأرجع ذلك إلى التنافس بين الشركات المنتجة لتلك التطبيقات لمواكبة التطور التكنولوجي.

أوضح أن عام 2022 يعد عام صراع وسائل التواصل الاجتماعى، وهو ما خلق تنافس بين شركات تطبيقات الجيل الخامس في أوروبا، الأمر الذي دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى حظر بعض تلك التطبيقات، والاستحواذ على البعض الآخر مثل تطبيق “تيك توك”.

وأشار إلى أن “ميتافيرس” اقتحمت العالم البشري، وسيصبح العالم الافتراضي بديلًا للعالم الواقعي قريبًا جدًا، مقدمًا نصيحة للشباب بضرورة دراسة “ميتافيرس”، استعدادًا للدخول في سوق عمل الواقع الافتراضي، حيث سيكون هو الأساس في المستقبل.

فيما قال الدكتور محمد عبد الظاهر، أستاذ الذكاء الاصطناعي من دبي لـ”القاهرة الإخبارية”، في الشأن ذاته، إن “الميتافيرس” سيكون خلال الخمس سنوات المقبلة عصب الاقتصاد الرقمي العالمي.

أضاف أن الاستثمارات في “ميتافيرس” بلغت 23 مليار دولار عام 2021، وارتفعت إلى 62 مليار دولار نهاية عام 2022، لافتا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى ستتحول خلال عامين إلى أكثر حداثة وتقنية.

وذكر أن “ميتافيرس” بدأت تؤثر على صناعة المحتوى بجميع أشكاله، سواء كان حكوميًا خدميًا أو إعلاميًا، أو أيًا كان وهناك دلائل على ذلك في معظم دول العالم، خاصة في تخطيها مرحلة الألعاب إلى مرحلة الخدمات على كل المناحي، مؤكدًا أن هذا أمر تكنولوجي طبيعي ولا يدعو إلى القلق.

ومن جهته، أوضح الدكتور فتحي شمس الدين، خبير الإعلام الرقمي لـ”القاهرة الإخبارية”، أن المجتمعات العربية غير صانعة للتكنولوجيا، وبالتالي يجب عليها أن تتهيأ لاستخدام ذلك التطور الرقمي الكبير.

أضاف أنه يجب أن يكون هناك استراتيجية مصرية وطنية لكيفية التعامل مع “ميتافيرس”، وذلك نظرًا لوجود حجم استثمارات كبير في هذا المجال ستتجاوز مليارات الدولارات في القريب العاجل.

أوضح أن تنافس الشركات في إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعى يهدد سوق العمل، وبالتالي التأهيل والتدريب في هذا المجال أصبح أمرًا حتميًا.