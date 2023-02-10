“جائزة الأميرة صيتة” تتبرع بمبلغ مالي للمنكوبين من زلزال سوريا وتركيا

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تفاعلت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي مع الحدث المؤلم وعبر الحملة الشعبية لإغاثة زلزال سوريا وتركيا معلنة عن تبرعها بمبلغ مالي عبر منصة “ساهم”، لتكون سباقة في ريادة العمل الاجتماعي والإنساني.
يأتي ذلك امتثالاً لتوجيهات القيادة في المملكة العربية السعودية لمساعدة الأشقاء المنكوبين من زلزال سوريا وتركيا، واستمرارًا لنهج الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز – رحمها الله- في العمل الإنساني والاجتماعي ومساعدة المحتاجين والمتضررين.
ودعت “جائزة الأميرة صيتة” المولى – عز وجل – للمتوفين بالرحمة والمغفرة ولذويهم الصبر والسلوان، وللمصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظنا وبلادنا من كل شر.