جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز تواصل استقبال المشاركات

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تواصل جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز بتبوك بدورتها السابعة والثلاثين تلقي المشاركة بفروعها في “مجال التحصيل العلمي” وفي “مجال التميز في الإبداع والابتكار” المخصص بالأفكار الرائدة التي تمنح للباحثين المتميزين من أبناء المنطقة من مشاريع يقوم بها العاملون بأي مؤسسة من المؤسسات الحكومية والأهلية.

كما تستقبل المشاركات أيضاً في “مجال التميز بالخدمة المجتمعية” المخصص للأفراد والمجموعات والجمعيات والمؤسسات الحكومية والأهلية التي قدمت خدمات مميزة للمجتمع في مجالات العمل الإنساني، التطوعي، الاجتماعي، الصحي، الاقتصادي، البيئي، التنموي, وتشترط الجائزة أن تكون جميع الأفكار المقدمة متميزة ومبتكرة وجديدة.

ودعت لجنة الجائزة الراغبين بالمشاركة في مجالاتها إلى الاطلاع على اشتراطات التقديم من خلال الرابط https://pfbsa.ut.edu.sa محددة يوم الأربعاء 1445/10/29هـ كآخر موعد لقبول الترشيحات.