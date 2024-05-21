جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة تقيم حفلها السنوي في دورتها الـ 18

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أقامت جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة أمس الاثنين، حفلها السنوي في دورتها الـ 18 لعام ١٤٤٥ – ٢٠٢٤ للبنين والبنات من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك بقاعة الأمير سعود بن ثنيان بن عبدالله آل سعود بمركز الملك سلمان الاجتماعي.

وأوضحت رئيس عام الجائزة جواهر بنت محمد بن صالح بن سلطان، أن الجائزة تمثل أحد المشاريع الخيرية لرعاية المبدعين والمتفوقين من طلاب وطالبات التربية الخاصة، مشيرة إلى أن الجائزة أسهمت خلال دوراتها في السنوات الماضية، في إبراز مواهب طلاب وطالبات التربية الخاصة، وتعزيز المنافسة بين المعاهد والبرامج المختصة، علاوة على الاهتمام بهذة الفئة وتقدير إبداعاتهم، وتشجيعهم، وتفعيل مشاركتهم الإيجابية، وتوعية المجتمع بقدراتهم وإبداعاتهم.

وبينت أن الجائزة تُمنح سنوياً لأربعين فائزاً وفائزة من طلاب وطالبات معاهد وبرامج التربية الخاصة المنتظمين بالمرحلة الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، وطلاب وطالبات الجامعات من مختلف مناطق ومحافظات المملكة في مجالات: “حفظ القرآن الكريم وتجويده”، وحفظ الحديث النبوي، و”التفوق الدراسي”، و “مجال الإبداع”، والذي يشمل الإبداع العلمي، والأدبي، والفني.

كما تتميز الجائزة بشموليتها لكافة الفئات المستهدفة، ومراعاتها للتوازن في العديد جوائز المجالات المختلفة ما أمكن والتوزيع الجغرافي لمناطق ومحافظات المملكة، حيث بلغ عدد الفائزين بالجائزة منذ تأسيسها حتى الآن ٢٧٠ طالباً وطالبة.

يذكر أن “جائزة الشيخ محمد بن صالح للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة” أنشئت عام 1425هـ /2005م وتقام سنوياً؛ لتكريم وتشجيع الفائزين والفائزات في عدد من المجالات الإبداعية، والاهتمام بهم.