“جائزة المدينة المنورة” تستعرض تجارب الجهات والأفراد الفائزين بالجائزة

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تنظم “مؤسسة جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز” الخميس المقبل، لقاءً لنقل المعرفة وتبادل الخبرات، تستعرض فيه الجهات، والأفراد الفائزين بالجائزة، تجاربهم مع “رحلة التميّز”.

وتقام الفعالية، ضمن أعمال الدورة الثامنة للجائزة، تتناول خلالها الجهات الحكومية والأفراد المشاركين في اللقاء، المصادر المعرفية التي شكّلت دعماً لمسيرة حصولهم على الجائزة، وتميّز أدائهم، وتشمل تجاربهم التي تشكّل المصدر الأساسي للمعرفة، واكتساب المهارات، والتعليم بوصفه أحد أبرز مصادر المعرفة من خلال المؤلفات، وغيرها من مصادر التعلّم، واكتساب المعرفة من خلال التأمل والتفكير الذاتي، إضافة إلى التواصل المجتمعي ومشاركة التجارب والمعارف مع الآخرين بما يعزّز من قدرات الفرد والجهة لتحقيق التميّز.