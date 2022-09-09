جائزة جديدة تنضم إلى مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية

جائزة التميز الثقافي الدولي:

وأعلن بدر بن فرحان، على حسابه بموقع “تويتر”، عن استحداث جائزة جديدة باسم جائزة “التميز الثقافي الدولي”، والتي تنضم إلى مبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية” العام المقبل.

واحتفت وزارة الثقافة اليوم الجمعة، بالإنجازات والإنتاجات الثقافية للأفراد والمجموعات والمؤسسات في مختلف القطاعات الثقافية، وذلك في الحفل الختامي للدورة الثانية من مبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية”، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

تكريم الفائزين بالجوائز الـ14:

وكرمت الوزارة خلال الحفل الفائزين بجوائز المبادرة البالغ عددها 14 جائزةً ثقافية في مختلف المجالات والقطاعات الثقافية، وهي: جائزة شخصية العام الثقافية، جائزة الثقافة للشباب، وجائزة الأدب، وجائزة النشر، وجائزة الترجمة، وجائزة الأزياء، وجائزة الأفلام، وجائزة التراث الوطني، وجائزة الموسيقى، وجائزة الفنون البصرية، وجائزة المسرح والفنون الأدائية، وجائزة فنون الطهي، وجائزة فنون العمارة والتصميم، وجائزة المؤسسات الثقافية – قطاع حكومي، جائزة المؤسسات الثقافية – قطاع خاص، وجائزة المؤسسات الثقافية – قطاع غير ربحي.