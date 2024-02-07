جائزة سيف خادم الحرمين الشريفين .. الأكبر في تاريخ سباقات الهجن

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ستكون جائزة سيف خادم الحرمين الشريفين للأكثر نقاط والمنتظر ظهورها في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، هي الجائزة الأكبر في تاريخ سباقات الهجن، حيث تصل قيمتها 1.5 مليون ريال.

وتنطلق النسخة الأولى من المهرجان الأضخم في رياضات سباقات الهجن والذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن من الـ 8 وحتى الـ 18 من شهر فبراير الجاري، على أرض ميدان الجنادرية في مدينة الرياض.

ويتنافس المُلاك خلال المهرجان على الجائزة، حيث يتم احتساب النقاط في الأشواط العامة في السباق وأن لا يتم اعتمادها إلا بعد نهاية المهرجان وبعد ظهور نتائج الفحص عن المنشطات.

واشترط الاتحاد السعودي للهجن أن تكون ملكية المطية المشاركة في المسابقة على النحو الآتي: ملكية تامة 100% أو بنسبة شراكة من 50 ٪ إلى أقل من 100%، حيث يجوز أن يشمل للمالك داخل العزبة الواحدة الأخ والأب والأبناء إذا كانوا تحت نفس الشعار.

كما شدد الاتحاد على ضرورة أداء القسم على الهجن المشارك بها المالك سواء كانت ملكية تامة أو بنسبة شراكة مع تقديم كافة البيانات المتعلقة بذلك، وقال “يحق للمالك إضافة أي مطية يرغب المشاركة بها في المسابقة أثناء فترة المهرجان”.

وكشف الاتحاد أنه في حال تساوي النقاط بين مالكين أو أكثر يتم الرجوع إلى أكثر المتنافسين حصولاً على رموز خلال المهرجان أو أكثرهم تسجيلاً لأفضل توقيت زمني، وقال “عند انتقال ملكية أي مطية فائزة بالمركز الأول أو المركز الثاني أو المركز الثالث في أشواط الرموز إلى أحد الملاك المشاركين في مسابقة النقاط يتم إضافة نقاطها للمالك الجديد”.

وأضاف “يستبعد المشارك من المسابقة في حال ثبت استخدامه لأي وسيلة تؤدي إلى صعق كهربائي في جسم المطية أو استخدام أي مواد محظورة”.