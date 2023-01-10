جارسيا يُهدد المواجهة المرتقبة بين رونالدو ميسي

المباراة الأولى لكريستيانو رونالدو بعد انتقاله المذهل إلى النصر يمكن أن تجعله يواجه ليونيل ميسي، خاصة وأن للاعب لم يظهر لأول مرة بعد مع العالمي بسبب عقوبة الإيقاف.

لقاء مرتقب بين رونالدو وميسي

ولعبته الأولى منذ توقيع عقد بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني في السنة لن تكون حتى في ألوان النادي، حيث من المتوقع أن يكون جزءًا من فريق مكون من نجوم من النصر ونادي الهــــــلال السعودي.

ومن المقرر أن يواجهوا باريس سان جيرمان ميسي في مبــاراة ودية يوم 19 يناير، ولم يلعــب رونالدو في الفوز على الطائي يوم الجمعة حيث يقضي حاليا فترة إيقاف بسبب إخراج هاتف أحد مشجعي إيفرتون من أيديهم العام الماضي.

كما سيغيب البرتغالي الذي تم إقصاؤه عن رحلة الشباب يوم الجمعة، حيث أصبح رونالدو حراً في اللعب لفريقه الجديد بعد إنهاء عقد فنسنت أبو بكر لإفساح المجال لتسجيله، يستعد رون لخوض أول مباراة له مع فريق النصر ضد الاتفاق يوم 22 يناير.

لكن قبل ذلك سيواجه خصمه القديم ميسي وباريس سان جيرمان، إذا شارك الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين، حيث أكد رودي جارسيا مدرب النصر أن رونالدو مستعد للعب المباراة في تصريحات صحفية خلال الفترة الماضية.

ووفقًا لـ “ليكيب”، قال جارسيا عن المهاجم البرتغالي رونالدو: “أول ظهور له لن يكــون مع قميص النصر، سيكون خليطا بين الهلال والنصر، وبصفتي مدربًا للنصر، لا يمكنني أن أكون سعيدًا بهذه المباراة”.

تصريحات مدرب النصر جارسيا

وأضاف: “من أجل التطوير، لرؤية باريس سان جيرمان، ورؤية اللاعبين الباريسيين العظماء، إنه بالفعل شيء جيد،لكن لدينا مباراة بطولة بعد ثلاثة أيام، وفيما يتعلق بالجدولة، من الممكن التـــفكير بشكل أفضل، لكنها ليست مشكلة كبيرة”.

وأكمل: “نحن في الصدارة، ونحن سعداء، إنها بطولة صعبة ، لكننا نعتزم القيام بذلك”، ويتــــصدر النصر حاليًا الدوري السعودي للمحترفين قبل أن يلعب البرتغالي كريستيانو رونالدو أي مباراة مع النادي حتى الآن.

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