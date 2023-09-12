جازان: القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 69,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 69,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.