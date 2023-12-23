جازان تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة تحت شعار “نحن كالآخرين”

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اختتمت بجازان مساء أمس فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة تحت شعار (نحن كالآخرين 5) وذلك بالكورنيش الشمالي والذي نظمه مركز بادغيش للرعاية الصحية والتأهيل برعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس .أحمد بن محمد القنفذي ، وبالتعاون مع عدة جهات من الامانة وحرس الحدود وهئية الهلال الاحمر السعودي وإدارة التعليم بجازان ممثلة بمدرسة الحصامة الابتدائية والمتوسطة للبنات وفريق نتراحم التطوعي وسط فرحة وحضور ومشاركة الجميع.

وبدء الحفل الخطابي بالسلام الوطني ثم آيات من القرأن الكريم وعدد من الكلمات والفقرات الترحيبة.

عقب ذلك القى رئيس مجلس ادارة مراكز بادغيش للرعاية والتأهيل الدكتور . محمد بن سالم بادغيش كلمة اكد أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي لزيادة الوعي بقضايا وحقوق ذوي الإعاقة والذين توليهم الدولة حفظها الله- اهتماماً بالغاً بتمكينهم وتهيئة كافة السبل لجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع ليكونوا على قدم المساواة مع غيرهم.

بعد ذلك أُلقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبه القتها الطالبه إيلاف بنت احمد موسى الحامضي، كان في مطلعها:

أشبههم بشمسٍ في ذراها *** علت حقاً بصرحٍ في الغداة ِ .

هم ُمنا نمد لهم يدينا ***ونرنو للنجاح بكل آتِ .

هم ُأهل الصمودِ لكل هولٍ *** وهمْ جندٌ لقهر المعضلاتِ .

كما تفاعل الحاضرون بعد ذلك بفقرة استعراضية قدمها فريق ( أملنا بسمه ) بمدرسة الحصامة الابتدائية.

كما قام مدير عام فرع الوزارة راعي الحفل بقص الشريط ايذاناً ببدء فعاليات سباق المارثون لطلاب المركز من ذوي الاعاقة.

وفي ختام الاحتفال كرم المهندس القنفذي الفائزين من المتسابقين والجهات المشاركة والداعمة لهذه المناسبة والمساهمة في إنجاح الاحتفاء باليوم العالمي لذوي الإعاقة.