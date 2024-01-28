جازان تستضيف بطولة المنطقة الجنوبية لكمال الأجسام

المناطق_جازان

استضافت منطقة جازان أمس، بطولة المنطقة الجنوبية لكمال الأجسام التي ينظمها الاتحاد السعودي لكمال الأجسام، بإشراف وزارة الرياضة، تزامناً مع الفعاليات الشتوية لهذا العام.

وجرى خلال منافسات البطولة تقديم عروض المتنافسين من محافظات ومناطق المملكة في الأدوار المختلفة، وسط تقييم الحكام المختصين في بطولات كمال الأجسام.

وسجل المشاركين في البطولة أداءً متميزاً ومستويات متقدمة، تدلل على تطور مثل هذه الرياضات والاهتمام بها في المملكة.

وشملت فئات البطولة “بناء أجسام 70 KG”، و”بناء أجسام 80 KG”، و”وبناء أجسام 90 KG”، و”ماستر بدي +40 (80 KG)”، و”جونيور كلاسك روفنريك U23″، و”كلاسك فيزيك A”، و”كلاسك فيزيك B”، و”جونيور فيزيك 23″، و”ماستر فيزيك +40″، و”فيزيك 168″، و”فيزيك 172″، و”فيزك 176″، و”فيزيك +180”.

وجرى في ختام البطولة تتويج الفائزين بحضور مسؤولي الاتحاد السعودي لكمال الأجسام، وممثلين عن وزارة الرياضة، وعددٍ من المسؤولين في منطقة جازان.