جازان تسجل أعلى درجة حرارة بـ 32 مئوية

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كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جازان أعلى درجة حرارة بـ 32 مئوية، فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة بـ6 مئوية.

الكبرى

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: جازان 32 مئوية، مكة المكرمة 31 مئوية، نجران وشرورة 30 مئوية، وادي الدواسر والقنفذة 29 مئوية، جدة والمدينة المنورة والدمام والأحساء وينبع وبيشة 28 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن جاءت كالتالي: طريف 6 مئوية، عرعر والباحة وحائل وسكاكا والقريات وأبها 8 مئوية، الطائف ورفحاء 9 مئوية، المجمعة وحفر الباطن وبيشة 10 مئوية، المدينة المنورة والرياض 12مئوية.