جامعة أمِّ القرى توقّع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للنقل

المناطق_واس

وقّع وكيل جامعة أمِّ القرى الدكتور فريد الغامدي مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الهيئة العامة للنقل (TGA) لقطاع التنظيم المهندس فواز السهلي؛ وذلك بهدف تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الطرفين في المجالات: التعليمية، والبحثية، والاستشارية، والتطويرية، والمجتمعية.

وشملت المذكرة مجالات التعاون في تعزيز البحث والتطوير والابتكار؛ من خلال: المراكز، والكراسي البحثية، وفتح آفاق جديدة في مجالات النقل البري والبحري والسككي، والتقنيات الحديثة، وعمل تجارب ونماذج لتطبيق واختبار أساليب وأنماط التنقل الجديد في كافة قطاعات النقل؛ كما يمكن من خلال المذكرة تطوير: المناهج الدراسية، والبرامج التدريبية، والتدريب الصيفي والتعاوني للطلبة؛ بالإضافة إلى تقديم حلول عملية واستشارية، وتنظيم وعقد: المؤتمرات، الندوات، وورش العمل المتعلقة بقطاع النقل.

وأكد وكيل الجامعة الدكتور فريد بن علي الغامدي؛ أن جامعة أم القرى حريصة على بناء الشراكات الإستراتيجية الممتدة مع القطاع العام والخاص وغير الربحي؛ بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويحقق متطلباتها المشتركة بين القطاعات.