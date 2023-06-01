جامعة أمّ القُرى تدشِّن فعاليات ملتقى ومعرض صيادلة المستقبل السَّنوي 2023

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دشّنت جامعة أم القرى اليوم فعاليات ملتقى ومعرض صيادلة المستقبل السَّنوي 2023 الذي تنظمه كلية الصيدلة،بحضور رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكُليَّات الطِّبيَّة والعمادات ذات العلاقة؛الذي يضم ١٤ ركنًا مشاركًا، وعددًا من المشروعات البحثيَّة لطلبة السَّنة الخامسة بكليَّة الصَّيدلة.

وأكَّد آل مذهب،أهميَّة تكامل التَّخصُّصات الصِّحيَّة، وتوعية الخريجين للتَّخطيط السَّليم، ومعرفة احتياج سوق العمل،موضحًا أنَّ الجامعة تعمل على تطوير الخطط الدِّراسيَّة ودعمها بالجانب الابتكاري وريادة الأعمال.

وأشارت عميدة كليَّة الصَّيدلة بالجامعة الدكتورة أميمة الحاج،إلى استمرار الكليَّة في تطوير بيئة علميَّة وبحثيَّة تساعد الطَّلبة على إعداد مستقبلهم المهني؛ حيث تعد الملتقيات العلميَّة من أهم قنوات التَّواصل مع المؤسَّسات ذات العلاقة والاستفادة من خبراتهم؛ للتَّعرُّف على المجالات الوظيفيَّة.

يذكر أن ملتقى ومعرض صيادلة المستقبل السَّنوي 2023؛ يشتمل على جلستين حواريتين؛ الأولى بعنوان:” مستقبل الصَّيادلة في الصِّناعات الدَّوائيَّة”، والثانية بعنوان:”مستقبل الصَّيادلة في الشَّركات الدَّوائيَّة وريادة الأعمال” حيث شارك في إثراء المحاور نخبة من المتخصصين من الجامعة والشَّركات المتخصِّصة؛ مثل: شركة فيتا كير، وشركة الدواء، وشركة النهدي، وشركة إيفي، وشركة الحكمة .

وعرُضت نتائج المسابقات البحثيَّة، وسُلِّمَت شهادات سنة الامتياز، وكُرِّم الرعاة والجهات المشاركة.