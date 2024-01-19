جامعة أمّ القُرى تنظم محاضرة تثقيفية ضمن مبادرة “أخذ الفتوى من مصادرها الموثوقة”

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نظمت جامعة أمِّ القُرى، أمس، محاضرة تثقيفية بالتعاون مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء؛ ضمن مبادرة “أخذ الفتوى من مصادرها الموثوقة”, بحضور وكيل الجامعة الدكتور فريد الغامدي، وعدد من العمداء، وأعضاء هيئة التدريس، والطلبة.

وأوضح مفوض الإفتاء بمنطقة مكة المكرمة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول خلال, المحاضرة؛ أهمية مبادرة “أخذ الفتوى من مصادرها الموثوقة”، ودورها في التثقيف والتوعية وربط الأفراد والمجتمع بآلية الرجوع للمصادر الأساسية في أخذ الفتوى؛ ثم تحدث مفوض الإفتاء بمنطقة حائل فضيلة الدكتور أحمد بن جزاع الرضيمان عن أهمية اللحمة الوطنية، وحقوق ولاة الأمر والسمع والطاعة.

واختتمت المحاضرة بأخذ المداخلات والأسئلة من الحضور، وشكر وكيل الجامعة المحاضرين والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، لتعاونهم في الأنشطة والمحاضرات التثقيفية التي تخدم الأفراد والمجتمع، وتعزز اللحمة الوطنية.