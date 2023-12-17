جامعة أم القرى تدرب معلمين من إندونيسيا على تدريس اللغة العربية

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نظمت جامعة أم القرى ممثَّلة في معهد تعليم اللغة العربيّة لغير النّاطقين بها الدورة التدريبيّة الـ15 لمعلمي اللغة العربية من دولة إندونيسيا لهذا العام.

وأوضح عميد معهد تعليم اللغة العربية لغير النَّاطقين بها عبدالرحمن القرني أن الدورة استهدفت 35 معلمًا من أساتذة اللغة العربيَّة يمثّلون مناطق وجهات تعليمية مختلفة في إندونيسيا.

وبين أن الدورة يشارك في تقديمها نخبة من الأساتذة المختصّين بمعهد تعليم اللغة العربيّة لغير الناطقين بها، لمدة ثلاثة أسابيع بعدد من حقائب التدريب النّوعية المتخصِّصة؛ كتدريس عناصر اللغة ومهاراتها، وإعداد مواد تعليم اللغة، والاختبارات اللغوية، والتقييم اللغوي، ومهارات التدريس اللغويِّ الفعّال؛ إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة في تعلُّم اللغة العربية وتعليمها لغة ثانية، إضافةً إلى برنامج ثقافي مصاحب يقف بالمشاركين على طرف من جهود المملكة في خدمة الحرمين وقاصديهما، ونهضتها الحضارية المعاصرة.