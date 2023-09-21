جامعة أم القرى تشارك بملتقى السفراء بهدف تعزيز التواصل والتبادل الثقافي

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شاركت جامعة أم القرى بملتقى ومعرض السفراء؛ للتعريف دولياً بمنصة “أدرس في السعودية”، والمقام برعاية معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، وذلك من خلال جناح تعريفي بالبرامج والخدمات التي تقدمها الجامعة، ولتكوين قنوات تواصل وتبادل ثقافي وأكاديمي بين المستفيدين، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مجال استقطاب وجذب الطلاب والباحثين الدوليين من خلال تقديم معلومات شاملة حول البرامج الأكاديمية والفرص التعليمية والبحثية المتاحة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فهد الزهراني؛ أن ملتقى السفراء يعد فرصة ومنصة لعرض البرامج الأكاديمية والتدريبية والتسويق لها، لجذب الطلاب الدوليين وتقديم الدعم المتاح لهم، مؤكداً أن الجامعة ترحب بالطلاب الدوليين وتقدم لهم فرصاً تعليمية مميزة في رحاب مكة المكرمة، حيث سيتمكن الراغبون في الالتحاق بهذه البرامج الاستفادة من منهجية تعليمية حديثة، والتفاعل مع ثقافات متنوعة، مما يمنحهم تجارب ثقافية غنية ورحلة تعليمية ثرية، كما صاحب مشاركة الجامعة في الملتقى جناح للتعريف بالبرامج والخدمات التي تقدمها أم القرى للطلبة الدوليين.