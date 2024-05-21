جامعة أم القرى تشارك في المنتدى العالمي لرواد الأعمال

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شاركت جامعة أم القرى في المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار 2024 (WEIF) في نسخته الخامسة، والمقام في مملكة البحرين؛ خلال الفترة من 14 إلى 16مايو الجاري، تحت شعار: “تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي”.

وضم المنتدي 16 جلسة حوارية؛ شملت حلقات نقاشية بين عدد من المسؤولين والمختصين والخبراء في مجالات ريادة الأعمال والاستثمار، تناولت عددًا من القضايا؛ منها: دور ريادة الأعمال والابتكار في تحقيق الأهداف التنموية، وإيجاد فرص العمل، وتلبية احتياجات الأسواق، وأهمية تسخير التكنولوجيا الزراعية في الأمن الغذائي، ودور العلم والتكنولوجيا في تحقيق الأمن الغذائي، والتقدم التكنولوجي في الزراعة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة قادرة على توفير احتياجات كافة شعوب العالم من الموارد الغذائية.

وأشار عميد معهد الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة الدكتور هشام ملك، إلى أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات العالمية من أجل تبادل الخبرات ومعرفة أحدث التوجهات ذات العلاقة بالابتكار والاستثمار؛ حيث يعد الابتكار من عوامل النمو الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى تطوير تقنيات ومنتجات وخدمات جديدة يمكنها معالجة التحديات الاجتماعية والبيئية، ويمكن للنمو الاقتصادي أن يوفر الموارد اللازمة للاستثمار في مبادرات التنمية المستدامة.