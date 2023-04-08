جامعة أم القرى تعلن عن وظائف شاغرة

المناطق_متابعات
أعلنت جامعة أم القرى توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) إدارية وتدريبية وتقنية وقانونية وخدمة العملاء وصحية بالكلية التطبيقية بنظام العقود، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
– مراسل.
– مطور أعمال.
– أخصائي تسويق (وظيفتان).
– أخصائي تقنية معلومات.
– صانع محتوى.
– إدارة أعمال.
– أخصائي علاقات عامة.
– أخصائي خدمة عملاء.
– محاسب (وظيفتان).
– مدير تدريب.
– باحث قانوني.
– أخصائي موارد بشرية.
– مصمم جرافيك.
– مصور فيديو (مونتير).
– منسق شؤون طلاب.
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم لائقاً صحياً.
– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
– أن يكون المتقدم متفرغاً.
– لا يتجاوز عمر المتقدم (40) عاماً.
– أن لا يكون على المتقدم أحكام سابقة.
– أن يجيد المتقدم المهارات التقنية والتعامل مع الحاسب الآلي.
– أن يجيد المتقدم مهارات العمل ضمن الفريق.
– أن يجيد المتقدم مهارات التواصل الفعال مع المستفيدين.
– أن يجيد المتقدم إعداد التقارير وتحليل البيانات وتطوير المقترحات المطلوبة في نطاق عمله الوظيفي.
الوثائق المطلوب إرفاقها:
– صورة الهوية الوطنية.
– السيرة الذاتية.
– صورة من المؤهل العلمي.
– صورة من الخبرات العملية.
– صورة من الدورات التدريبية إن وجدت.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/09/18هـ الموافق 2023/04/09م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا