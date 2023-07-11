جامعة أم القرى تُدشّن البرنامج الصيفي لتعزيز الوعي الفكري والانتماء الوطني

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دشّن رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب اليوم البرنامج الصيفي لتعزيز الوعي الفكري والانتماء الوطني الذي تنظمه وحدة التوعية الفكرية بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب وذلك لطلبة الجامعة خلال فترة الإجازة الصيفية، بهدف تعزيز قيم الوسطية والتسامح وتنمية مهارات الاعتدال المنهجي لديهم، بما يحقق الاتزان الفكري والحصانة اللازمة من الأفكار المتطرفة.

وأفاد المشرف العام على وحدة التوعية الفكرية الدكتور صالح الفريح أن البرنامج الصيفي يسهم في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء الديني لدى الشباب السعودي، إضافة إلى دعم مهارات التواصل الإيجابي والتعايش الفعَّال، وذلك بتعريفهم بتاريخ المملكة وقادتها، ومنجزاتها، ومكانتها العالمية، بما يوائم مستهدفات رؤية 2030، موضحًا أن البرنامج سيستمر حتى 23 /1/ 1445هـ .

ويصاحب البرنامج 14 دورة تدريبية وورش عمل ومحاضرات تعريفية بالتاريخ الوطني وماضيه العريق ومنجزات قيادته ورؤيته المستقبلية، كما توضّح طرق التعامل الفعال مع الشخصيات المتطرفة ودور وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في التصدي لهذا الفكر بالوسائل المتاحة وغيرها من الموضوعات التي تسهم في الوقاية من التطرف الفكري وتعزيز قيم التعايش والانتماء الوطني، كما يشارك نخبة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بتقديم جلسات حوارية، إضافة إلى تفعيل مبادرات متخصصة، ومسابقات علمية، وثقافية، وأدبية، وفنية.