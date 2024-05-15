جامعة أم القرى تطلق مبادرة “رشاقة”

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أطلقت جامعة أم القرى، أمس، مبادرة رشاقة؛ بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، تحت شعار: “أسلوب حياتك طريقك للرشاقة”؛ بهدف زيادة الوعي الصحي للتقليل من الإصابة بالأمراض المزمنة، والإسهام في تحسين جودة الحياة، وذلك في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالجامعة.

وأوضح المشرف العام على العيادة الطبية بالجامعة الدكتور ياسر باحكيم، أنَّ المبادرة التي تستمر لمدة شهر؛ تهدف إلى تعزيز نمط الحياة الصحية، عن طريق تحسين السلوك الغذائي، وزيادة النشاط البدني، ورفع الوعي الصحي بمخاطر السمنة وطرق الوقاية منها.