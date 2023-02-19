جامعة أم القرى تُعلن عن وظائف صحية شاغرة (قدم الآن)

تُعلن جامعة أم القرى، ممثلة في كلية الطب، عن توفر عدد من الوظائف التعاقدية المؤقتة لوظائف مركز المحاكاة والمهارات السريرية، وفقًا للتفاصيل التالية:

مراعاة الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم متفرغاً.

3- اجتياز الاختبارات الوظيفية.

4- لا يتجاوز عمر المتقدم (40) عام.

5- توفر جميع متطلبات الوظيفة في المتقدم.

مع ضرورة إرفاق الوثائق التالية إلكترونياً: “صورة الهوية الوطنية، السيرة الذاتية، صورة من المؤهل العلمي، وصورة من الخبرات العملية، وصورة من تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وصورة من الدورات التدريبــية إن وجدت.

مواعيد التقديم

بداية التقديم سيكون من اليوم الأحد، الموافق 19 فبراير 2023، وسينتهي في يوم 25 فبراير 2023، للإطلاع على المؤهلات والمسميات الوظيفية عبر بوابة التوظيف الرسمية للجامعة: (اضغط هنا ).