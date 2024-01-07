جامعة أم القُرى تختتم البرنامج التدريبي المقدم لمستفيدي “تراحم”

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اختتم مركز الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتأهيل المهني والاجتماعي بجامعة أمِّ القُرى بالتعاون مع إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية؛ البرنامج التدريبي المقدم لمستفيدي اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)؛ الذي هدف إلى التمكين الاجتماعي والمهني للفئة المستهدفة، وتعزيز المهارات المختلفة لهم، حيث تضمن البرنامج ثلاثة ورش عمل، استفاد منها 195 مستفيدة وأسرهن.

وأوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية في الجامعة الدكتور محمد بن نايف الشريف؛ أنَّ الجامعة تعمل على منهجية واضحة في بناء برامج للتطوير المهني لخدمة للمستفيدين من داخل وخارج الجامعة؛ وذلك من خلال الدراسة التحليلية لسد الفجوات، ورصد الاحتياجات، ومن ثم تصميم البرامج التدريبية والمهنية المناسبة؛ لافتًا إلى أنَّ مشاريع مركز الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتأهيل المهني والاجتماعي تُعد أحد أدوار الجامعة في الاستثمار الاجتماعي الذي يعود بالفائدة على أبناء الوطن.

وأكد الأمين العام لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد المغلوث، استمرار جهود المؤسسة وعطائها منذ تأسيسها؛ وذلك ببناء شراكات مهنية مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث تأتي البرامج المقدمة لمستفيدي “تراحم” في سياق الشراكة الموقعة مع اللجنة سابقًا؛ بهدف تأهيل المستفيدين ودعمهم.