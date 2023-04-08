جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة تنهض بـ 18 مركزاً لخدمة البحث العلمي

المناطق_واس

توجت جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة “UBT”؛ نتاجها البحثية بـ 18 مركزاً لخدمة البحث العلمي؛ بهدف العمل في بيئة تعليمية إبداعية، وتطوير المعرفة بنشاط من خلال البحث الجديد الذي يتطور العملية التعليمية، ويتناول احتياجات المجتمع، ويدعم تطورات الأعمال المستدامة؛ وفق ما تتطلع إليه رؤية السعودية 2030.

وعززت الجامعة من خلال مركز البحوث والاستشارات؛ البحث التطبيقي والابتكار العلمي، والارتباط بالباحثين من ذوي الكفاءات العالية، وأكاديميين ذائعي الصيت عالميًا وينشرون في مجلات أكاديمية رفيعة المستوى، والذين تتناول أبحاثهم التطبيقية القضايا التي لها آثار اجتماعية واقتصادية وبيئية؛ إسهاماً في خدمة المجتمع وبناء اقتصاد المعرفة في المملكة، والاستفادة من لأبحاث التطبيقية الجديدة والمنشورات والتعاون الدولي في تحقيق الإمكانات الصناعية لأبحاث الجامعة.

وتحرص الجامعة من خلال الأنشطة البحثية على تطوير مناهجها متعددة التخصصات؛ للإسهام في المشاريع الناشئة وحل المشكلات الحالية التي تواجه المجتمع والاقتصاد على المستويين المحلي والوطني، إلى جانب تدعيم البحث العلمي بمختبرات واستوديوهات متطورة ومرافق للمؤتمرات وخدمات لدعم مختلف الدراسات البحثية؛ بمتابعة عمادة البحث العلمي “DSR”؛ انطلاقاً من رؤية الجامعة المتمثلة في أن تكون مركزًا لأبحاث جديدة عالية الجودة تسهم في حياة أفضل وأكثر استدامة.