جامعة الأميرة نورة تتيح التسجيل في معرض “She Codes 2024”

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أتاحت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، التسجيل في النسخة الثانية لمعرض مشاريع تخرج طالبات مرحلة البكالوريوس في التخصصات الحاسوبية والتقنية بكليات علوم الحاسب في الجامعات السعودية” She Codes 2024 “، والذي سيقام برعاية معالي وزير التعليم، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، على مدى يومين، خلال الفترة 12-13 مايو 2024م، في الحرم الجامعي.

ويساعد المعرض الطالبات على إبراز الجهود والابتكارات التقنية من خلال عرض مشاريعهن، بمصاحبة مسابقة لاختيار مشاريع التخرج الأكثر إبداعًا، ومسابقة أخرى لاختيار أفضل الملصقات العلمية، حيث سيتولى مهمة تحكيم الأعمال محكّمين من مختلف الجامعات السعودية، وقطاعات الأعمال ذات الصلة بالحوسبة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وينطلق المعرض الذي يستهدف إيجاد بيئة تنافسية بين طالبات الجامعات السعودية؛ لرفع مستوى المخرجات في التخصصات الحاسوبية والتقنية، وإتاحة تبادل الخبرات بين الطالبات، والاستفادة من تجارب بعضهن البعض، مع ربط الطالبات المُقبلات على التخرّج بسوق العمل، وجهات التوظيف، وحاضنات ومسرعات الأعمال.

ويركز المعرض على توجيه أفكار مشاريع التخرج نحو حل المشكلات الحقيقية المرتبطة بسوق العمل، وقضايا المجتمع وتوجهاته، باستخدام حلول إبداعية مرتكزة على توظيف آخر ما توصلت إليه علوم الحاسب وتقنية المعلومات، إلى جانب ترسيخ العلاقة بين الجامعات وسوق العمل من خلال المشاركة في فعاليات علميّة تدعم عقد شراكات بنّاءة.

ويأتي ذلك للإسهام في تحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، الرامية إلى رفع القدرات التنافسية في التعليم والتوظيف، وإيجاد فرص العمل، وبناء قدرات الطالبات وتزويدهن بكفاءات القرن الواحد والعشرين، بما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية، ويساهم في رفع القيمة التنافسية لخريجات الجامعة.

يُذكر أنَّ التسجيل في المعرض متاح حتى يوم الاثنين 25مارس 2024م من خلال الرابط التالي: https://shecodes.pnu.edu.sa/Pages/cs_home.aspx.