جامعة الأميرة نورة تحتفي باليوم الوطني الـ 93

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احتفت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم، باليوم الوطني السعودي 93 , وذلك في مركز الدعم والخدمات الطلابية .

ونظَّمت عمادة شؤون الطالبات بالتعاون مع مختلف كليات الجامعة، احتفالًا باليوم الوطني، تضمَّن فعاليات متنوعة وفقرات متعددة، بدأت بمراسم “تحية العلم السعودي” من فريق الكشافة، ثم النشيد الوطني السعودي بعدة لغات، قدمته طالبات كلية اللغات، وعرض تقديمي بعنوان “نافذة على مشاريع الوطن” تناول المشاريع الضخمة لرؤية السعودية، والتي اُستلهمت منها هُوية اليوم الوطني السعودي 93، كما خصصت عمادة شؤون الطالبات جناحًا لاستعراض أهم منجزات هذه المشاريع، وكيف ستكون في عام2030، وما الدور الذي يمكن للطالبات إضافته لإيصال الصورة الحقيقية لتلك المشاريع إلى واقع المملكة، ورفع حس المسؤولية لديهن كفرد مشارك في نمو وازدهار الوطن.

وشاركت طالبات معهد تعليم اللُّغة العربية للناطقات بغيرها في عرض مباشر بعنوان ” الوطن بعيون العالم”؛ لتهنئة الوطن بعدد من لغات دول العالم، إضافةً إلى ورشة عمل تفاعلية لتشكيل مجسم لشعار هذا العام “نحلم ونحقق”، تلاه المعرض الفني الذي استعرض 50 لوحة، ومجموعة من الأفلام التي تُوثِّق العادات والتقاليد السعودية، من عمل طالبات كلية التصاميم والفنون، وديوانية للمساجلة الشعرية التي تغنَّت بحب الوطن بإلقاء عدد من طالبات كلية الآداب .

وأطلقت العمادة مسابقة الرسم الحي التي جرى تفعيلها في يوم الاحتفال واختتمت بفوز ثلاث طالبات من بين 15 مشاركة.

ونفَّذت العمادة لوحة افتراضية بعنوان” نكمل المسيرة”؛ بهدف جمع أكبر عدد من المشاركات التي تُعبر عن مشاعر الفخر والاعتزاز بمناسبة اليوم الوطني.

وتفاعلت كليات ومراكز الجامعة، بتفعيل اليوم الوطني السعودي 93 في مرافقها، من خلال أركان وعروض متنوعة عن مختلف جوانب المملكة، وأجمل صورة تعبر عن اليوم الوطني، إضافةً إلى أركان لتقديم الضيافة السعودية، والتوزيعات التذكارية للحضور, إلى جانب معرض صور لقادة المملكة وتاريخها، فيما أحيت عمادة شؤون المكتبات، أصبوحة شعرية وطنية “افتراضيًا”، بمشاركة عدد من الشاعرات، كما أحيت الإدارة العامة للشؤون الصحية في الجامعة ذكرى توحيد الوطن، برفقة مرضاها وموظفيها عبر فعالياتٍ ترفيهية، ومعرضٍ مصاحب للصور.

ومن جانبها تفاعلت إدارة الإعلام والتأثير المعرفي في الجامعة بإعداد وإنتاج ونشر مواد رقمية متنوعة احتفاءً بالوطن، ودشنت منصة سمعية بالتزامن مع ذكرى اليوم الوطني.