جامعة الأميرة نورة تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من طالبات كلية الهندسة

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احتفت كلية الهندسة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مساء اليوم، بتخريج الدفعة الأولى من طالبات الكلية البالغ عددهن (67) طالبةً من قسمي الهندسة الصناعية والنُظم، والهندسة الكهربائية، في مركز المؤتمرات بالجامعة.

وتضمَّن الحفل كلمة لعميدة الكلية الدكتورة أريج بنت عباس مليباري، وكلمة للخريجات، وعرضًا مرئيًّا عن الكلية، بالإضافة إلى كلمة لآباء الخريجات، ألقاها معالي الدكتور خالد بن صالح السلطان، وكلمة الشخصية الملهمة، ألقتها رائدة الفضاء ريانة برناوي.

واُختتم الحفل بمسيرة تخرّج الطالبات وتكريم الرعاة.

وكانت كلية الهندسة أُنشئت عام 2018م، وواءمت أهدافها مع التوجهات الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن،التي بدورها تسعى إلى الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، وبدأت بتفعيل ثلاثة برامج في قسمي الهندسة الصناعية والنُظم، والهندسة الكهربائية.ثم توسَّعت باستحداث برامج جديدة تمثلت في برنامج “الهندسة الطبية الحيوية”، وبرنامج “هندسة الطاقة المتجددة”.

يذكر أن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ستحتفي بجميع خريجاتها ضمن احتفالات الكليات في جميع مجالاتها والمجدولة من يوم الأحد 18 يونيو إلى يوم الخميس 22 يونيو،بالإضافة إلى حفل التميز لتكريم مراتب الشرف الأولى والثانية، من الحاصلات على درجة الماجستير، والدبلوم العالي، والبكالوريوس، والدبلوم العام، للعام الأكاديمي 1444هـ.