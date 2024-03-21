جامعة الأميرة نورة تحقق مستوى الابتكار في المؤشر الوطني للتعليم الرقمي 2023

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حققت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مستوى (الابتكار) بنسبة بلغت (100%)، بتصنيف الجامعات في المؤشر الوطني للتعليم الرقمي 2023، ويُمثِّل هذا المستوى الفئة الأعلى ضمن أبعاد قياس المؤشر الأربعة (الابتكار، التميُّز، التفعيل، التأسيس)، من بين 33 جامعة سعودية من القطاعين العام والخاص.

جاء هذا التميُّز نتيجة لجهود الجامعة المتواصلة في الاستثمار الأمثل في التقنيات التعليمية المتطورة، حيث يعكس بُعد الابتكار الجهات التي تتبنَّى أفضل ممارسات التعليم الرقمي، وتتميَّز بسعيها الحثيث نحو الابتكار، وتفعيله، والاستثمار فيه.

ويهدف المؤشر الوطني للتعليم الرقمي إلى متابعة حالة تقدم مستوى التعليم والتدريب الرقمي في المملكة، ومدى تلبيته لمتطلبات العصر، وملاءمته للتطور والتغيُّر المتسارع لتقنيات التعليم، بما يسهم في تعزيز جودة مخرجات التعليم الرقمي في القطاعات الحكومية، والخاصة، وغير الربحية.

ويعكس ذلك جهود جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ للإسهام في تحقيق أحد أهداف خطتها الاستراتيجية 2025م، المتمثل في توفير بيئة ابتكار تقني متجددة، وتُعزز مخرجاته، بما يجعل من الجامعة نموذجًا لمؤسسات التعليم العالي الرائدة، التي تستشرف المستقبل، وتواكب متطلبات التقدم التقني.

وكانت جامعة الأميرة نورة حصدت في وقت سابق من العام نفسه، ثلاث جوائز في “الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني”2023، من قِبل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وذلك عن مسار “التميُّز” الذي يعكس الجهات التعليمية والتدريبية الأعلى امتثالًا لمعايير التميُّز في برامجها المرخصة، ومسار “الأثر” الذي يعكس الجهات الأعلى فاعلية وكفاءة في إيجاد الأثر، من خلال الإسهام في تنمية القدرات البشرية، وتفعيل مبادرات التعليم والتدريب الإلكتروني.