جامعة الأميرة نورة تفتتح منافسات الدورة الرياضية الأولى لطالبات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخليجي

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افتتحت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمس في الملعب الرئيس بنادي الطالبات، الدورة الرياضية الأولى لطالبات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور معالي رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، ومدير إدارة التعليم بالتكليف بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتورة أبرار السليم، وعمداء وعميدات عددٍ من الجامعات المشاركة.

ويُشارك في النسخة الأولى من الدورة الرياضية التي تستضيفها جامعة الأميرة نورة برعاية معالي وزير التعليم، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، 255 طالبة يُمثِّلن 11 جامعة من مختلف جامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يتنافسن في 4 رياضات، هي: كرة الطائرة، وكرة قدم الصالات، والتنس، والريشة الطائرة.

وتضمَّن الحفل كلمةً لمعالي الدكتورة إيناس العيسى، وكلمة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ألقتها الدكتورة أبرار السليم، كما اشتمل الحفل على عرضٍ مرئيٍ بعنوان “نتنافس لنعززها”، ومسيرة رياضية لطالبات الجامعات المشاركة في البطولة.

واختتم الحفل بتكريم الجامعات المشاركة في الدورة الرياضية، وتدشين المنافسات الرياضية التي ستنطلق اليوم على ملاعب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وعلى هامش الحفل وقعت عميدة شؤون الطالبات، الدكتورة دنيا بنت عبدالعزيز الفراج، ونائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حنان بنت محمد المحمود، مذكرة تعاون بين الجهتين تتعلق بالتعاون في تنفيذ برامج وأنشطة رياضية بين الطرفين.

يُشار إلى أنَّ استضافة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للحدث الرياضي الخليجي، تأتي بناءً على مكانتها بصفتها أكبر جامعة نسائية في العالم، وينسجم مع جهودها المتواصلة لتحقيق خطتها الإستراتيجية 2025، نحو تعزيز بيئة جامعية صحية داعمة لجودة الحياة تواؤمًا مع رؤية السعودية 2030، وإعداد الطالبة الجامعية رياضيًا لتمثيل جامعتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.