جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم على برنامجين تعليميين عبر منصة “ادرس في السعودية”

المناطق_الرياض

فتحت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، باب التقديم على برنامجي (دورات تعليم اللُّغة العربية لأغراض عامة)، و (مرحبًا في السعودية)، عبر منصة “ادرس في السعودية”، للطلبة الدوليين من مختلف أنحاء العالم، للعام الجامعي 1445هـ.

يأتي ذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز التواصل والتبادل الثقافي والأكاديمي، وتقديم الدعم للطلاب الدوليين، وتعزيز تجربتهم الأكاديمية من خلال تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية.

ويتضمَّن برنامج (دورات تعليم اللُّغة العربية لأغراض عامة)، الذي يقدمه معهد تعليم اللُّغة العربية لغير الناطقات بها، تدريس المهارات التواصلية للُّغة العربية بما يشمل القراءة، والاستماع، والتحدث، والكتابة وفق الأطر العالمية لتعليم اللُّغات.

كما يركز برنامج (مرحبًا في السعودية) الذي يقدمه معهد اللُّغة الإنجليزية، على التعريف بالعادات والتقاليد السعودية، متضمنًا آداب السلوك الاجتماعي، والزي السعودي، والتحيات المناسبة.

وتأتي البرامج المقدمة من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ضمن جهود الجامعة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة 2025، من خلال تقديم برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل، وقيادة التأثير المعرفي والمجتمعي، وتعزيز الحضور الدولي المؤثر، ومد جسور التواصل مع المجتمع المحلي والعالمي.

يُذكر أنَّ منصة “ادرس في السعودية” هي إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة التعليم عام 2022م، لاستقطاب الطلبة الدوليين للدراسة في المملكة، حيث تتيح المنصة للطلَبة من مختلف أنحاء العالم الاطلاع على الفرص التعليمية المتاحة في المملكة، وتهدف إلى تسهيل عملية تقديمهم على الجامعات السعودية، من خلالها توفيرها معلومات شاملة عن الجامعات السعودية، بما في ذلك البرامج الدراسية التي تقدمها.

ويستمر التقديم على برنامج (دورات تعليم اللُّغة العربية لأغراض عامة) حتى 11 أبريل 2024م، و (مرحبًا في السعودية)من 1 يونيو إلى 15 يونيو 2024م.

ويمكن الاطلاع على معلومات البرامج والتسجيل، عبر الرابطين:

(دورات تعليم اللُّغة العربية لأغراض عامة): https://studyinsaudi.moe.gov.sa/ShortPrograms/Details/108،

و (مرحبًا في السعودية) : https://studyinsaudi.moe.gov.sa/ShortPrograms/Details/16.