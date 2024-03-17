جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم للفترة الأولى لمِنح التميُّز لطالبات الدراسات العليا

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فتحت عمادة الدراسات العليا في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، باب التقديم على مِنح التميُّز لطالبات الدراسات العليا للبرامج المحلية التي تقدمها الجامعة، للعام الجامعي 1446هـ، للفترة الأولى، اعتبارًا من اليوم الأحد 17 مارس حتى يوم السبت 23 مارس 2024 م.

وتهدف الجامعة إلى استقطاب الطالبات المتميِّزات من حملة الشهادات الجامعية؛ لتمكينهن من مواصلة الدراسات العليا محليًا، وتحقيق مسيرة تعليمية متكاملة ومميزة لطالبة الدراسات العليا في صرح جامعة الأميرة نورة.

وتأتي مِنح التميُّز ضمن جهود عمادة الدراسات العليا للإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، من خلال إعداد مخرجات وكفاءات منافسة للإسهام في التنمية الوطنية، ودعم دراسات وأبحاث المرأة.

ويعاود فتح باب التقديم على مِنح التميُّز للفترة الثانية اعتبارًا من يوم الأحد 23 يونيو 2024 م, وحتى يوم السبت 29 يونيو 2024م, وسيتم الإعلان عن نتائج القبول لمِنح التميُّز يوم الأحد 7 يوليو 2024م، ويمكن الاطلاع على ضوابط المِنح لطالبات الدراسات العليا على موقع العمادة، عبر الرابط:

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx