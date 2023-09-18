جامعة الأميرة نورة تُشارك في ملتقى “أدرس في السعودية “

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شاركت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم، في ملتقى “أدرس في السعودية”، الذي تُنظمه وزارة التعليم للتعريف بمنصة “أدرس في السعودية” للطلاب الدوليين, في مبنى وزارة التعليم بالرياض.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل والتبادل الثقافي والأكاديمي بين السفارات، والمنظمات، والطلاب الدوليين، والجامعات السعودية، والمؤسسات التعليمية بالمملكة؛ لإيجاد تواصل وتعاون دولي في مجال استقطاب وجذب الطلاب، والباحثين الدوليين من خلال تقديم معلومات شاملة حول البرامج الأكاديمية، والفرص التعليمية والبحثية.

وسلَّطت مشاركة جامعة الأميرة نورة في الملتقى الضوء على استعداد وجاهزية الجامعة، وخطتها وتخصصاتها المتاحة لقبول الطلاب الدوليين في البرامج المعروضة قصيرة المدى في المرحلة الأولى، وبرامج البكالوريوس، والدراسات العليا في المرحلة الثانية، وإدراجها في المنصة الموحدة “أدرس في السعودية”.

وتسعى الجامعة إلى تقديم الدعم للطلاب الدوليين، وتعزيز تجربتهم الأكاديمية من خلال تطوير مهارات الطالبات الشخصية والمهنية، وإثراء تجربتهنَّ بخبرات تعليمية، وإكسابهنَّ فهمًا أعمق للثقافة السعودية، والتعرُّف على أساليب التعليم في جامعة الأميرة نورة، والإسهام في تبليغ رسالة الإسلام إلى العالم من خلال نشر ثقافة الوسطية والاعتدال، وتعليم اللُّغة العربية، وتعريفهنَّ بالمملكة وما تشهده من نهضة علمية، واقتصادية، وسياسية، واجتماعية.

وتضمَّن جناح جامعة الأميرة نورة،التعريف بالخدمات والبرامج المقدمة للطلاب الدوليين في الجامعة، إضافة إلى عرضٍ مرئي تعريفيٍ باللغتين العربية والإنجليزية، وعرض لصفحة موقع الجامعة، ويشمل مطبوعات عن البرامج الأكاديمية.

يذكر أنَّ منصة “أدرس في السعودية”، تتيح فرص التعلُّم لجميع الطلاب من أنحاء العالم للدراسة في مختلف جامعات المملكة، باللغتين العربية والإنجليزية في التخصصات كافة في مراحل: (دبلوم اللُّغة العربية، البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه) باستثناء التخصصات الطبية.