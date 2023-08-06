جامعة الأميرة نورة تُقدِّم خدمات الدعم المهني والطلابي لأكثر من 5 آلاف مستفيدة

المناطق_الرياض

قدَّم مركز الدعم الطلابي والمهني في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، خدماته لأكثر من 5 آلاف مستفيدة من طالبات وخريجات الجامعة لعام 1444هـ، من خلال البرامج والفعاليات المهنية التي تُنظمها بشكل دوري لمنحهن أدوات صناعة المستقبل الوظيفي، وتمكينهن من تحقيق الطموح الأكاديمي والمهني.

ونفَّذ المركز من خلال إدارة الإرشاد الشامل 30 جلسة إرشادية مهنية جماعية، و61 دورة وورشة عمل، لـ 5608 مستفيدات من طالبات وخريجات الجامعة، في إطار مهني متكامل يُركِّز على الاحتياجات الخاصة والاهتمام الدقيق من قياس الميول المهني وحتى صناعة السيرة الذاتية لهن.

وعملت إدارة الخريجات وإدارة الدعم الوظيفي، على تفعيل لقاء الخريجات السنوي، الذي يُعدُّ أول نشاط سنوي يستهدف خريجات الجامعة؛ تثميناً لدورهن الرائد في مسيرة التنمية الوطنية، إضافة لتفعيل رابطة الخريجات الذي يأتي تحقيقًا لأهداف الجامعة، إضافةً لسعي الإدارة لتفعيل وسام تميُّز خريجة الجامعة؛ وذلك بهدف تعزيز روح المنافسة العلمية والاجتماعية لدى الخريجات، حيث تُعدُّ الجائزة تقديرًا لإنجازاتهن ما بعد التخرج .

وتتيح إدارة برنامج الدعم الشخصي الشامل، الفرصة للطالبات لبناء علاقة مع خبيرة من أعضاء هيئة التدريس أو الطالبات أو الخريجات، لدعمهن ومساعدتهن لتطوير المهارات المعرفية والشخصية والمهنية، حيث بلغ عدد الخبيرات 78 خبيرة بينهم طالبات وخريجات وأعضاء هيئة التدريس، فيما بلغ عدد المستفيدات في البرنامج 115 مستفيدة خلال العام.

ويأتي ذلك ضمن مساعي مركز الدعم الطلابي والمهني، للإسهام في تحقيق الخطة الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، من خلال إعداد مخرجات تنافسية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل، ودفع عجلة الاقتصاد المعرفي.