جامعة الأميرة نورة تُنظِّم “الملتقى العلمي السابع” في كلية التصاميم والفنون

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نظمت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم، “الملتقى العلمي السابع” لطالبات البحث الموجه لقسمي الفنون البصرية، وتصميم الأزياء والنسيج، وذلك في مقر الكلية بالجامعة.

واستعرض ملتقى طالبات البحث الموجه لقسم الفنون البصرية (92) بحثًا علميًا لطالبات السنة الثالثة في مختلف أنواع الفنون البصرية، وعرض الملصقات العلمية لأبحاث الطالبات في مجال التصوير التشكيلي، والطباعة الفنية، والنحت، والتصوير الضوئي.

ويأتي ملتقى طالبات البحث الموجّه لقسم تصميم الأزياء والنسيج لعرض (40) ملصقًا علميًا تتنوع موضوعاته البحثية باتباع أساليب المنهج العملي، وإثراء المهتمين في مجال البحث العلمي.

وتعد هذه الملتقيات ضمن دور القسم والكلية في تحقيق أهداف الجامعة في خطتها الإستراتيجية المتمثلة في إعداد كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني، من خلال تأهيل ودعم الطالبات ليكنّ قادرات على خدمة الوطن، والإسهام بفاعلية في الحراك التنموي .