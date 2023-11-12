جامعة الأميرة نورة تُنظِّم دورات تدريبية في مجال التطوير الأكاديمي

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نظَّمت عمادة التطوير الأكاديمي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، سلسلة من الدورات التدريبية؛ بهدف تطوير وتعزيز كفاءة أعضاء الهيئة التعليمية، وتمكين القيادات النسائية في التعليم العالي من خلال التدريب المتميز أكاديميًا وقياديًا.

وتسعى الدورات التدريبية إلى التطرق لأكثر من محور متخصص يتناول مواضيع، مثل: أحدث التطورات في مجال التعليم والتعلُّم، وإعداد ملف الزمالة وتقديمه، وتعريف الدراسة الذاتية ومتطلباتها ومعاييرها، وتعزيز معرفة الأعضاء بمبادئ وعناصر التقييم، والفائدة العائدة منها على تعلم الطالبات.

يأتي ذلك في إطار سعي عمادة التطوير الأكاديمي في الإسهام بتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية 2025 للجامعة، من خلال التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس، وتعزيز المواهب الأكاديمية والتميُّز في التدريس والتعلُّم، وتمكين القيادات النسائية في التعليم العالي من خلال التدريب الذي يلبي أعلى معايير الجودة، وبناء شراكات عالمية متخصصة في التدريب المتميز؛ من أجل خلق مجتمع معرفي مستدام.