جامعة الأميرة نورة تُنظِّم “يوم المهنة ٢٠٢٣” الاثنين المقبل

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تُنظِّم جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، خلال الفترة من 11 حتى 13 سبتمبر الجاري، فعاليات يوم المهنة 2023، تحت شعار “طموح متجدد نحو كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني”، برعاية معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وذلك في مركز المؤتمرات بالجامعة.

وتهدف الفعالية ومعرض التوظيف والبرنامج المصاحب لها التي ستقام بمشاركة أكثر من 50 جهة من القطاعين الحكومي والأهلي، يمثلون عدة مجالات مختلفة منها قطاع المال، والأعمال، والتقنية، بالإضافة للقطاع الطبي، للتعريف باحتياجات سوق العمل، وإيجاد حلقة تواصل بين مقدمي الفرص الوظيفية والباحثين عنها من الجنسين، من خلال تقديم 22 جلسة علمية وإرشادية بشكل فردي أو مجموعات، بمشاركة 95 متحدثًا، و 9 ورش عمل وجلسات علمية، إضافة إلى 13 دورة تدريبية.

وستتناول ورش العمل، والجلسات، والمساحات الحوارية عددًا من المحاور المختلفة، منها: تأثير علم البيانات في العمل المؤسسي والتحول الرقمي، خطوات تأسيس العمل التجاري، التعريف بالشهادات الاحترافية ومهن المستقبل، فن الحصول على الوظيفة الأولى، والطريق نحو كادر بشري منافس عالميًا، ومهارات القيادة واتخاذ القرار، إلى جانب عرض مشاركات الجلسات الحوارية بعنوان كوادر من أجل الأثر والتميُّز والإبداع في المجالات العلمية ودورها نحو العالمية.

يذكر أنه يُعقد يوم المهنة سنويًا بتنظيم من مركز الدعم الطلابي والمهني، امتدادًا لجهود جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، للإسهام في تحقيق عدد من الركائز الإستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية المملكة 2030، لتمكين أبناء وبنات الوطن، لسوق العمل انطلاقًا من أحد أهداف الجامعة الإستراتيجية 2025 “كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني”، ويمكن التسجيل كزائر أو باحث عن فرصة وظيفية، عبر الرابط التالي: https://career-day.pnu.edu.sa/home