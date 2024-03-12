جامعة الأميرة نورة تُنفِّذ حزمة من البرامج التوعوية ضمن مُبادرة “غذاؤك ثروة”

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نفَّذت عمادة شؤون الطالبات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، سلسلة من البرامج التوعوية ضمن مُبادرة “غذاؤك ثروة”، مستهدفة طالبات ومنسوبات الجامعة؛ لرفع مستوى الوعي الغذائي، والوقاية ضد المخاطر الصحية، والإسهام في تحقيق مجتمع حيوي.

وتضمَّنت البرامج التوعوية، برنامج “طعامك مرآة انفعالاتك”، الذي أطلقته وحدة التغذية في العمادة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة السمنة، وذلك من خلال عددٍ من المحاضرات وورش العمل، من بينها محاضرة “خطوة وقاية”، ومحاضرة “الأكل المضطرب تحت المجهر”.

وركّز البرنامج على عددٍ من المحاور، كالتعريف بالأكل الانفعالي، واضطرابات تناول الطعام، وكيفية تحقيق الاستقرار، وخطوات التعافي، إلى جانب استعراض عوامل خطورة السمنة، وأهم مضاعفاتها، ومعرفة سبل الوقاية منها، بما في ذلك تعزيز أهمية ممارسة الأنشطة البدنية.

وفي السياق ذاته, نفَّذت العمادة ممثلة في وحدة التغذية، البرنامج التوعوي “رمضان صحي”؛ للتشجيع على تصميم نمط غذائي صحي في شهر رمضان المبارك، وتقديم أهم النصائح لتجهيز الأصناف الغذائية بمكونات صحية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوّة لاكتساب عادات وسلوكيات غذائية سليمة.

وتُعد مبادرة “غذاؤك ثروة”، من المبادرات الممتدة التي تسعى العمادة من خلالها إلى تنفذ برامج وأنشطة توعوية لمنسوبات الجامعة، وتفعيل الأيام العالمية التي تُعنى بالمجال الصحي، وذلك في إطار جهودها للإسهام في تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، الرامية إلى إيجاد حياة جامعية داعمة للصحة والرفاهية.