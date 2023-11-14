جامعة الأمير سلطان تحتفي بتخريج 772 من طالبات درجتي البكالوريوس والماجستير

المناطق_واس

احتفت جامعة الأمير سلطان بتخريج 772 من طالبات درجتي البكالوريوس والماجستير أمس, بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سلطان بن عبدالعزيز.

وقدمت نائب رئيس الجامعة لفرع البنات الدكتورة هبة بنت بكر خشيم، التهنئة للخريجات، الذين قطفوا ثمار سنوات من العمل الجادّ على مقاعد الدراسة، متمنيةً لهن مستقبلًا زاهرًا ومليئًا بالنجاحات في ميدان العمل والعطاء في خدمة الوطن الغالي.

وشاهدت الأميرة نوف بنت سلطان عرضًا مرئيًا عن الجامعة ومرافقها ومنجزاتها البحثية والتقنية، فيما تسلمت درعًا تذكارياً بهذه المناسبة.