جامعة الأمير سلطان تنظم النسخة السادسة من مؤتمر المرأة في علم البيانات WIDS2023

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انطلق اليوم مؤتمر المرأة في علم البيانات(WIDS2023) في نسخته السادسة والذي تنظمه جامعة الأمير سلطان بالتعاون مع جامعة ستانفورد الأمريكية، ، بحضور سعادة نائب رئيس الجامعة لفرع البنات الدكتورة هبة بنت بكر خشيم والعمداء وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمشاركين المهتمين في هذا المجال، وذلك في مقر الجامعة بالرياض.

ويهدف المؤتمر إلى زيادة تمثيل المرأة وتعزيز مشاركتها المهنية وإبراز دورها وإنجازاتها، وخاصة في مجال علم البيانات، ويستعرض المؤتمر الذي يقام على مدار يومين أحدث الأبحاث والممارسات في علم البيانات، ويتم من خلال فقرات المؤتمر تبادل الأفكار والتعاون بين المهتمين في مختلف التخصصات التي ترتبط بهذا العلم.

وشاركت بالمؤتمر في يومه الأول نخبة من الباحثات والمهتمات قدمن عدة أوراق علمية وبحثية وجلسات حوارية، ومنهن وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة أمل شقير، وسعادة وكيل الجامعة السعودية الإلكترونية للتطوير والجودة الدكتورة ميساء القرشي، واستشاري القيمة لإدارة الإنفاق في ساب ومحترف متعاون مع وكالة ناسا الدكتورة ريم العطاس.

واشتمل المؤتمر على مجموعة من ورش العمل حول المواضيع ذات العلاقة بعلم البيانات.

كما طرحت الجامعة مسابقة داتاثون؛ لتعزيز قدرات ومهارات الطلاب والطالبات.

وبهذه المناسبة أوضح رئيس الجامعة سعادة الدكتور أحمد بن صالح اليماني، أن أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادرات النقلات في المجالات الرقمية أسهمت في تمكين المرأة السعودية من صناعة مسارها الخاص والمهم من خلال مشاركات مهنية متعددة.

وبدورها بينت سعادة نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، أن مؤتمر المرأة في علم البيانات السنوي بالجامعة يُعدّ فرصة لتسليط الضوء على إنجازاتها، وقالت: اليوم تحاور المرأة، وتستعرض أبرز الأبحاث والممارسات؛ لتلهم العالم بممارساتها في هذا العلم الحيوي الأساسي، وتسجل مشاركتها في هذا الحراك العالمي المميز.

يذكر أن مؤتمر المرأة في علم البيانات يُعدّ من أكثر المؤتمرات تميزًا، ويكمن ذلك في كون جميع المتحدثات من النساء فقط، وكونه يتكرر كل عام في الشهر نفسه، ويقام بين ما يقرب من 150 جامعة ومؤسسة تعليمية، وبمشاركة مئات آلاف الباحثات، فيكون بذلك حراكًا سنويًّا عالميًّا بارزًا.