جامعة الإمام تنظم “مؤتمر الإعلام الوطني.. المفهوم والمسؤوليات وتمكين الشباب” في شهر مايو المقبل

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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلةً في كلية الإعلام والاتصال عن عزمها تنظيم “مؤتمر الإعلام الوطني: مراجعة المفهوم، والمسؤوليات وتمكين الشباب” خلال الفترة من 21-22 مايو 2023م في مدينة الرياض، بمشاركة كبيرة من داخل المملكة وخارجها من أصحاب السمو، والمعالي، والأكاديميين والقيادات في العديد من المجالات والجهات والمعنيين بقطاع الإعلام، بالإضافة إلى نخبة من المؤثرين في صناعة الأفلام والسينما والتواصل الاجتماعي.

ويعد هذا المؤتمر أكبر حدث إعلامي علمي بارز يستهدف تحقيق التأصيل العلمي والمنهجي لمفهوم الإعلام الوطني، وبلورة الأدوار الوطنية لوسائل الإعلام التقليدية والحديثة، ومناقشة سبل تعزيز دور الإعلاميين الشباب في منظومة الإعلام الوطني في المملكة، والأدوار المنتظرة من القطاعات المختلفة في المجتمع السعودي لتعزيز حضورها في خارطة الإعلام الوطني المؤثر والفعال.

وقال صاحب السمو الأمير الأستاذ الدكتور سعد بن سعود بن محمد عميد كلية الإعلام والاتصال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر : إن المؤتمر يسعى إلى تأصيل مفهوم الإعلام الوطني، وتحديد أبعاده المفاهيمية، وإثراء أطره النظرية، ومرجعياته المعرفية، بالإضافة إلى الإسهام في بلورة القيم والممارسات المهنية للإعلام الوطني عبر العالم، وبحث إسهامات الإعلام الوطني السعودي في قضايا المجتمع، والإصلاحات الشاملة التي شهدتها المملكة، انطلاقاً من متطلبات رؤية 2030م، وبيان الدور الوطني المنتظر من الإعلاميين الشباب في المملكة، في ضوء الرؤية، وبحث ما يهم الجيل الجديد من الإعلاميين فيما يتعلق بمسائل التأهيل والتمكين.

وأضاف سموه :”كلية الإعلام والاتصال عندما أعدت مشروع هذا المؤتمر كانت ولا زالت تستحضر التطورات الكبرى التي شهدتها بلادنا العزيزة في مختلف المجالات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – الأمر الذي دفع بالعمل الإعلامي إلى الواجهة في ظل الأدوار المنتظرة لتعزيز رؤية المملكة 2030م، والتعبير بموضوعية ومصداقية عن مخرجات الرؤية ومستهدفاتها وأثرها الإيجابي على واقع المجتمع السعودي ومستقبله، فضلاً عن ترسيخ المكانة الريادية للمملكة على المستويين الإقليمي والعالمي”.

وأوضح أن المؤتمر سيشهد مشاركة طلاب وطالبات كليات وأقسام الإعلام من مختلف الجامعات السعودية وكافة المهتمين بهذا القطاع الحيوي.، وسيناقش في جلسات علمية وحوارية، أكاديمية ومهنية، عدة محاور من أبرزها الإعلام الوطني وتحديات الممارسة المهنية، الإعلام الوطني والتنمية المستدامة، القوة الناعمة والعلامة الوطنية، الاستثمارات السعودية في الإعلام العابر للحدود، إعلام المؤسسات الحكومية وتشكيل الرأي العام الوطني، الدراما السعودية والقضايا الوطنية، المسؤولية الوطنية للتأهيل الإعلامي، إعلام الدبلوماسية وخدمة القضايا الوطنية، مستقبل الإعلام الحكومي، الحضور السعودي في الإعلام الأجنبي، الشأن الوطني في اهتمامات مشاهير وسائل التواصل، حضور الإعلاميين الشباب في المملكة، بالإضافة إلى جلسة حوارية تناقش قضايا الإعلام الرياضي.

وأشار سموه إلى أن اللجان التنفيذية للمؤتمر تعمل حالياً بشكل متواصل وحيوي على وضع الخطط اللازمة، والبدء في خطوات التنفيذ المستهدفة، مؤكداً أن كلية الإعلام والاتصال تسعد وتعتز وتفخر بأن الجزء الأهم في تنفيذ هذه الخطط التشغيلية للمؤتمر هم من طلابها وطالباتها.

يذكر أن المنصة الإلكترونية لمؤتمر الإعلام الوطني يمكن زيارتها من خلال الرابط التالي: http://iu.sa/Zx6z8 ؛ حيث تتيح فرصة التسجيل في ورش العمل، وحضور الجلسات، والعديد من التفاصيل الأخرى المتعلقة بهذا الحدث العلمي الفريد من نوعه في المنطقة.