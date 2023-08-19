جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تنهي أعمال القبول الجامعي للعام 1445هـ

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أنهت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل جميع أعمال لجان القبول للعام الجامعي 1445هـ، حيث استقبلت عبر بوابة القبول الإلكترونية نحو 70 ألف طلب التحاق من الطلاب والطالبات خريجي المرحلة الثانوية العامة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح، أن عملية التقديم في الجامعة جرت بآلية إلكترونية متقنة، وتم الإعلان عن ترشيح ثلاث دفعات حسب الخطة الزمنية لأعمال القبول وبوقت قياسي، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع مصادر المعلومات الحكومية الرسمية وخدمات الدعم الدائم التي تقدمها العمادة والموارد التي سخرتها الجامعة لإنجاح أعمال القبول بأفضل جودة.

وأكدت رئيسة لجنة علاقات القبول الدكتورة نهى الملا، أن لجان القبول استقبلت المراجِعات من المتقدمات وذويهن للردّ على استفساراتهن وتقديم الخدمات التقنية والتوعوية للتعريف بآلية وشروط ومراحل القبول وإعلان النتائج والتخصصات المتاحة في الجامعة، واختيار وترتيب الرغبات التي تتوافق مع ميول المتقدّمة ونسبتها الموزونة، وتوعية المراجعات بالأنظمة والقنوات الإلكترونية المتطورة للتقديم والمتابعة والاستفسار والحصول على المعلومات الموثوقة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي .

من جهته، أشار مدير إدارة القبول والمنح تركي التركي، أن الجامعة شكلت (٩) لجان لخدمة المتقدمين والتعريف بآلية القبول والتمكين وتقديم المساعدة لهم لمعرفة المسارات والتخصصات المتاحة وتوجيههم لضمان إتمام عملية التقديم والترشح للقبول، مبيناً أن لجنة الدعم المباشر ردت للعام الـ 13 على التوالي على ما يزيد عن 12 ألف محادثة فورية، لحل كافة المشاكل والإجابة على الاستفسارات بخصوصية تامة.