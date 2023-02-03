جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تُتوج ببطولة ألعاب القوى للجامعات الـ12

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حقق فريق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لقب بطولة ألعاب القوى للجامعات الـ12 ضمن منافسات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه الـ13، التي اختتمت اليوم على ملعب ومضمار مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، وأقيمت على مدى يومين باستضافة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وتوج رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد بن صالح المزيني، بحضور أمين الاتحاد مدير البطولة الدكتور عبدالإله الصلوي، وعميد شؤون الطلاب بجامعة الملك فهد الدكتور وائل فلاتة الفرق الحاصلة على المراكز الـ3 الأولى، حيث نال فريق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل كأس المركز الأول والميداليات الذهبية، بحصوله على 171 نقطة، وحقق فريق جامعة الملك عبدالعزيز كأس المركز الثاني والميداليات الفضية، بحصوله على 150 نقطة، وجاء فريق جامعة الملك سعود ثالثاً محققاً الكأس المخصصة للمركز والميداليات البرونزية بـ 109 نقاط.

من جانبه، أشاد المزيني بالمستويات المميزة التي شهدتها البطولة وبروز العديد من الأبطال، مؤكداً أن اتحاد الجامعات سيواصل تنفيذ برامجه وبطولاته ويتوسع بها لدعم رياضة الوطن، ورفع مستوى التنافسية والنشاط البدني لطلاب وطالبات الجامعات لبروز جيل رياضي مميز يخدم المنتخبات الوطنية.