جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تنظم معرض مشاريع التخرج السنوي

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نظمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة في كلية الهندسة اليوم، معرض مشاريع التخرج السنوي، والذي ضم 48 مشروعاً هندسياً في مختلف التخصصات العلمية، بحضور عميد كلية الهندسة الدكتور مراد الثبيتي وأعضاء هيئة التدريس وممثلي الشركات الوطنية والأجنبية، وذلك بمقر الجامعة بالدمام.

وأوضحت الجامعة أن المشاريع العلمية والبحثية شملت تخصصات الهندسة الطبية الحيوية، والطاقة، والتشييد، والبيئة، والنقل والمرور.

وبين نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي والابتكار الدكتور فهد الحربي أن أفكار مشاريع التخرج لطلاب وطالبات كلية الهندسة هي مشاريع نوعية للعديد من المواضيع المختلفة والتي استلهمت من مشكلات حقيقية تصب في خدمة القطاعات الهندسية المختلفة في المجتمع، وقد حكمت من قبل لجنة مكونة من خبراء في الهندسة والصناعة من الشركات والمؤسسات الخارجية ذات العلاقة.

من جانبها أشارت وكيلة الكلية للشؤون الأكاديمية ورئيسة لجنة المعرض الدكتورة جواهر الغامدي إلى أن هذه الفعالية السنوية أثمرت نماذج أولية لمشاريع ابتكارية، منوهة بتوجه معهد الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة لنقل هذه النماذج إلى مشاريع رائدة.