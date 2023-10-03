جامعة الباحة تحصد جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني

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حصلت جامعة الباحة على جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني مسار” الأثر” فرع تنمية القدرات البشرية عبر FutureX، من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

وهنّأ معالي رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ، طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة بهذه المناسبة، مثمناً معاليه دور وجهود فرق التعلم الإلكتروني ومسارات التعلم المرن والفريق الاعلامي على تحقيق هذا الإنجاز وصناعة الأثر من خلال الإسهام في تنمية قدرات الطلاب والطالبات وبما يسهم في تنمية القدرات البشرية.

وأوضح معاليه، أن الجائزة تعد محركًا فاعلًا للتميُّز والابتكار في تنمية القدرات البشرية، عبر مساهمتها في تعزيز التعليم والتدريب بالنمط الإلكتروني، ودعمها لتوجهات المملكة في ريادة الابتكار عالميًا، وتعظيم دورها الفاعل في البحث والتطوير للإسهام في تحقيق مكانة مرموقة عالميًا، و تدعم الإنجازات السابقة المتحققة في مجال الابتكار من خلال التعليم والتدريب الإلكتروني وفق رؤية المملكة 2030.

من جانبها أوضحت المستشار بمكتب معالي رئيس الجامعة للشهادات الاحترافية والمعياربة والتعلم المرن الدكتورة تغريد الزهراني، أن الجائزة تأتي تتويجاً للجهود المتواصلة من فريق برنامج الشهادات الاحترافية والمهنية والفرق التابعة له، مؤكدة أن هذه الجائزة تمثل دافعاً قوياً لاستمرار العمل على تنمية مهارات الطلبة، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية، بما يلبي احتياجات سوق العمل، ويحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة.