جامعة الباحة تختتم مشاركتها في مهرجان البن الثاني بالمخواة

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اختتمت جامعة الباحة ممثلةً بكلية العلوم والآداب بمحافظة المخواة أمس ، مشاركتها في مهرجان البن الثاني ، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالباحة بمدينة المخواة.

وحَظِيَ جناح الجامعة بزيارة عدد من الشخصيات الذين اطلعوا على أبرز الجهود التي تبذلها الجامعة عبر مشاركتها في المهرجان لخدمة الزوار.

وأسهم جناح الجامعة المشارك بدوره المجتمعي في نشر الوعي المعرفي (الثقافي والعلمي) والمساهمة في توجيه المجتمع نحو أهمية هذه المهرجانات في تعزيز ثقافة التنمية البيئة المستدامة والاستثمار من خلال الموارد الطبيعية المتوفرة على أرض الوطن الغالي ، وتقديم المعلومات العلمية والثقافية تضمنت إبراز جهود المملكة في الزراعة للزوار طيلة أيام فعاليات المهرجان عن البن؛ مسخّرًا عددًا من أعضاء وعضوات هيئة التدريس وطلاب وطالبات الكلية لتقديم وإدارة الجلسات العلمية والحوارية والمحاضرات التثقيفية خلال فعاليات المهرجان.

وتَضَمّن الجناح بوسترات توعوية عن أمراض البن الحشرية والفطرية، وتأثير نقص بعض العناصر الغذائية على أشجار البن، كما نفّذت بعض التجارب العملية.