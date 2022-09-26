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جامعة الجوف تحتفي باليوم الوطني 92 وتقيم معرض همة الأداء وقمة العطاء

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 26 سبتمبر 2022 - 3:18 صباحًا

المناطق_واس

احتفلت جامعة الجوف باليوم الوطني السعودي 92 ، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع ,وقيادات الجامعة ومنسوبيها وطلابها وطالباتها.
وفي بداية الحفل دشن رئيس الجامعة معرض همة الأداء وقمة العطاء، والذي تستعرض به الجامعة الماضي العريق والحاضر المتألق والمستقبل المشرق للمملكة.
وبدأ برنامج الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها قصيدة شعرية للطالبة شوق السرحاني بهذه المناسبة، ثم تفاعل الحضور مع أوبريت ” وطن السعود ” احتفالاً بهذه المناسبة الغالية، كما شهد الحفل عرضاً مرئياً بعنوان ” وطن المعالي ” يحكي تأسيس المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – .

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 26 سبتمبر 2022 - 3:18 صباحًا
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