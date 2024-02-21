‏جامعة الجوف تحتفي بيوم التأسيس السعودي

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برعاية رئيس ⁧‫جامعة الجوف‬⁩ الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، احتفلت الجامعة بيوم التأسيس يوم أمس ‬⁩،بحضور قيادات الجامعة، وعمدائها، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وطلابها وطالباتها؛ تأكيدًا من الجامعة لمنسوبيها بالافتخار بالجذور الراسخة، والعمق التاريخي، والأصالة العريقة، والإرث الحضاري لهذه الدولة عبر مراحلها، والممتدة إلى مايزيد عن ثلاثة قرون؛ حتى يومنا هذا، في ظل قيادة يعانق مجدها عنان السماء انتماءً وولاءً.

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‏واشتمل الاحتفاء ⁧‫‬⁩في يوم التأسيس العرضة السعودية كموروث شعبي عريق ،وأوبريت وطني بعنوان “أنت الضياء” ،ومعرض بعنوان “يوم التأسيس” دشنه رئيس الجامعة احتوى على أعمال للأندية الطلابية؛ من حرف يدوية، ومشغولات، وملابس، وأطعمة ،تظهر للأجيال مايزخر به هذا الوطن العظيم من إرث حضاري، وعمق تاريخي، وأصالة متجذرة.